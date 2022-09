Veel geld uit kluis cambio weggehaald tijdens inbraak

Bij een cambio aan de Henck Arronstraat in Suriname, is een kluis leeggehaald door tot nog toe onbekende personen. De inbraak werd zaterdagochtend ontdekt waarna de politie werd gealarmeerd.

De verdachten hebben zich toegang verschaft tot het pand van het geldwisselkantoor, door de achterdeur te forceren. De redactie verneemt dat de beveiligingscamera’s onklaar waren gemaakt, door de lenzen onder te spuiten met verf.

Er werd toegang tot de ruimte verkregen waar een brandkast met behoorlijk wat geld werd geforceerd. De brandkast werd leeggehaald waarna de verdachten de plaats hebben verlaten. De politie van Centrum kwam ter plaatse voor onderzoek.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld er exact is buitgemaakt, maar sommige Surinaamse media hebben het over miljoenen SRD’s.