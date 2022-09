Van achteren aangereden auto gaat door gevel winkelpand

In Suriname is deze auto vanmorgen door de gevel van een winkelpand gegaan. Het gaat om een geparkeerde auto die bij een aanrijding hard van achteren werd geraakt en door de klap is gaan rollen.

Het verkeersongeval vond rond 07.30u plaats voor winkel Badal aan de Parabiersinghweg in Nickerie. De witte Toyota Carina stond geparkeerd voor de winkel. Een andere auto kwam met een flinke snelheid aangereden en klapte achterop de witte auto.

Door de klap is de Toyota gaan rollen en door de voorgevel gegaan. De schade was groot, zoals op de foto te zien is. Er is geen sprake van persoonlijke ongelukken.

De veroorzaker is door de politie meegenomen. Vermoedelijk is hij niet in het bezit van een rijbewijs en reed hij onder invloed.