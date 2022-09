Racende vrouw ‘duikt’ met auto in Boomskreek

De bestuurster van deze personenwagen is vanmorgen met haar voertuig in de Boomskreek langs de Ringweg in Suriname terechtgekomen.

De vrouw reed over de Ringweg-Zuid richting Nieuwe Charlesburgweg. Volgens ooggetuigen reed ze met een hoge snelheid over de weg. Nabij het pompstation van Roy Boedhoe verloor ze de macht over stuur en belandde met de wagen in de kreek.

De automobiliste wist met hulp van omstanders uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wetsdienaren schakelden een sleepdienst in om de auto uit de kreek te halen en af te voeren.