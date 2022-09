Politie en leger Suriname voeren veiligheidscontroles landelijk op

In het kader van het Zero Tolerance Veiligheidsbeleid, welk onlangs door het Korps Politie Suriname is afgekondigd, heeft de politie in samenwerking met het Nationaal Leger en andere veiligheidsdiensten op vrijdag 16 september rond middernacht de veiligheidscontroles landelijk opgevoerd. Daarbij zijn er in meerdere districten simultaan roadblocks gehouden.

In Paramaribo zijn er op diverse locaties bijkans 800 voertuigen gecontroleerd, waarbij er verschillende verkeersovertredingen zijn geconstateerd zoals het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijs, verzekeringsbewijs en of keuringsbewijs. De politie heeft deze overtreders geverbaliseerd.

Ten aanzien van de gevallen waarbij de bestuurders geen rijbewijs konden tonen, zal op grond van art. 7 van de Surinaamse Rijwet in overeenstemming met de aangepaste wet hieromtrent een proces-verbaal worden opgemaakt. Daarnaast zijn er bestuurders aangehouden die onder invloed hebben deelgenomen aan het verkeer.

Ook is er kordaat opgetreden tegen bestuurders van wie hun voertuig slechts van een kentekenplaat was voorzien en bestuurders die de kentekenplaten van hun voertuigen hadden voorzien van de zogeheten mica platen.

Het Zero Tolerance veiligheidsbeleid zal onverkort worden uitgevoerd. Deze operaties met een landelijk karakter werd uitgevoerd onder leiding van de Directeur Operaties, Commissaris van politie Bryan Isaacs.

“Het handhavingsbeleid in de praktijk zal verder worden aangescherpt om het veiligheidsgevoel van de burgers te verhogen. We shall use all lawfull tools available to fight crime”, liet Commissaris Isaacs optekenen.