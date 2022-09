Gewelddadige criminelen binnen 24 uur na poging doodslag door RBTP aangehouden

De politie in Suriname heeft deze drie mannen zondag aangehouden nadat ze zich zaterdag 17 september schuldig zouden hebben gemaakt aan poging doodslag, openlijke geweldpleging en vernieling.

De verdachten N.D. (27), G.T. (22) en P.M. (26) hebben te Paramaribo Noord getracht de aangever T.C. op gewelddadige wijze van het leven te beroven en of zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Ook het voertuig van de aangever is door de criminelen aanzienlijk beschadigd.

De gewelddadige criminelen werden binnen 24 uur door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden, zegt woordvoerder van de Surinaamse politie Milton Bisschop.

Ze zijn overgedragen aan de politie van het ressort Geyersvlijt en worden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie.