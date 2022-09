Gerenoveerde glasvezelkabels van Telesur opnieuw gesaboteerd

Voor de tweede maal binnen een week hebben onverlaten de infrastructuur van Telesur opzettelijk beschadigd. Begin deze week werden fiber kabels van Telesur op de hoek van de Klipstenen- en de Wagenwegstraat doorgesneden. Het bedrijf werd in de nacht van 16 op 17 september wederom geconfronteerd met schade op dezelfde locatie.

De daders hebben dit keer de ondergrondse glasvezelkabels gesaboteerd. Dit nadat de bovengrondse kabels al eerder waren doorgesneden en gerepareerd. Vermoed wordt dat de saboteurs beschikken over informatie van het Telesur glasvezelnetwerk en daardoor sabotage wisten te plegen.

Als gevolg van deze handelingen zijn bedrijven, overheidskantoren en individuen in en rondom Paramaribo-Centrum opnieuw verstoken van adequate internetverbinding.

Sabotage op welk niveau dan ook, is strafbaar bij wet. Het onderzoek naar de daders is al opgestart door de justitiĆ«le autoriteiten. Aan de gemeenschap wordt gevraagd om -indien zij over informatie beschikt – deze met de autoriteiten te delen.