Tropenbos Suriname presenteert onderzoeksresultaten stedelijk groen in Groot-Paramaribo

Tropenbos Suriname is in 2021 een project gestart om de voordelen van stedelijk groen in buurten beter te begrijpen en te waarderen door middel van citizen science, oftewel burgerwetenschap. Het project ‘Keeping track of healthy living benefits from green spaces in Urban Suriname’, wordt uitgevoerd door Tropenbos Suriname in samenwerking met de Universiteit van Twente.

De data en informatie die burgers maandelijks verzamelen, zoals de temperatuur, hoe groene locaties veranderen, worden gebruikt en onderhouden, zijn onlangs door gepresenteerd aan het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost. Dit vanwege de relevantie van verzamelde data in het project voor de dagelijkse werkzaamheden van het commissariaat.

De presentatie werd gehouden door Lisa Best en Davita Obergh van Tropenbos Suriname.

Informatie over stedelijk groen in ons land en zowel de regio is vrij beperkt. Het onderzoek van Tropenbos is daarom in vele opzichten een primeur. Sinds mei 2021 verzamelen ruim 30 burgers informatie via mobiele applicaties op 39 locaties. De gegevens, die nog steeds worden verzameld, zijn handig om trends over langere tijd en onregelmatigheden te zien. Verder kan de informatie inzichten verschaffen over het gebruik van openbare locaties. Het is ook ondersteunend bij het opstellen van plannen of rapportages. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost is ingenomen met het werk dat verricht is door de organisatie.

Aan de hand van de resultaten blijkt dat er relatief weinig bomen en weinig parken zijn in Groot-Paramaribo. Het meeste groen is gewoon gras. Stedelijk groen is zeer belangrijk voor Suriname, omdat veel bomen bij elkaar zorgen voor een laag koolstofdioxide (CO2) gehalte. Bomen zorgen ook voor koelere omgevingen. In dat kader zal burgervader Bhola zich samen met overige stakeholders inzetten voor het planten van meer bomen in en rondom Groot-Paramaribo.

De gegevens die door burgers worden verzameld zijn voor eenieder beschikbaar op www.groenparamaribo.org/kaarten.