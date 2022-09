Soepe Koese pakt goud op Arnold Classic en ontvangt US$ 5.000

De Surinaamse profbodybuilder Soepe Koese is vrijdag winnaar geworden van de -95 kg klasse van de Arnold Classic Europe & Festival Sports Games 2022 in Sevilla (Spanje). Hij kreeg daarvoor een gouden medaille en US$ 5.000.

Op de tweede plaats in de bodybuilding -95kg klasse eindigde Venancio Bento Epolua van Angola, gevolgd door Pedro Esteves van Portugal, David Henderson van het Verenigd Koninkrijk en Hilario Pinto van Angola op de vijfde plaats.

Coach Hans Djarkasi was zelfverzekerd dat Koese een goede beurt zou maken tijdens het toernooi.