President Santokhi ontmoet vicepresident Kamala Harris

De Surinaamse president Santokhi deze week een meeting gehad met de vicepresident van de Verenigde Staten van Amerika, Kamala Harris en de Action Committee of Caribbean Leaders. De meeting vond plaats in Washington D.C. in het Blair House, ook wel bekend als ‘The President’s Guest House’.

Tijdens de meeting zijn rapporten besproken die door het Action Committee zijn samengesteld over drie onderwerpen: financiële ondersteuning, voedselveiligheid en energieveiligheid. De drie aanwezige CARICOM-leiders die zijn aangewezen als verantwoordelijken voor deze beleidsgebieden zijn: Mia Mottley uit Barbados, Irfaan Ali namens Guyana en Keith Rowley namens Trinidad & Tobago.

Het doel van de meeting is het snel tot actie komen op de drie beleidsgebieden. Dit zijn voor de CARICOM dringende issues en de door Amerika geboden ondersteuning en samenwerkingen voor de regio van groot belang. Dit gaf president Santokhi ook aan in zijn speech in de hoedanigheid als CARICOM-voorzitter.

“Voedselzekerheid, energiezekerheid en toegang tot financiering zijn intrinsiek verbonden met het multidimensionale karakter van veiligheid. Ontwikkeling en veiligheid, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rol van de VS, als onze partner en bondgenoot, bij het aanpakken van bedreigingen voor de veiligheid, in de breedste zin van het woord, mag niet worden onderschat”, aldus Santokhi.

Het Surinaamse staatshoofd gaf verder aan dat de waardering groot is voor de Verenigde Staten die als sterke partner gecommitteerd heeft aan deze issues. De president sprak namens de CARICOM de hoop uit dat er concrete stappen mogelijk zijn op kort termijn en gaf aan dat de regio klaar is om zaken tot uitvoer te brengen.

Met de woorden “Het Caribisch gebied is toegewijd aan de eenheid die nodig is om te komen tot een sterkere regio”, sloot president Santokhi zijn speech af.