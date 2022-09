Managing director IMF doet toezegging voor herzien van het IMF-akkoord

Tijdens een gesprek met managing director, Kristalina Georgieva, van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft president Santokhi gesproken over de huidige stand van zaken van de Surinaamse monetaire situatie. Tijdens het gesprek op vrijdag 16 september 2022 is aan het IMF gevraagd om het akkoord dat Suriname met het IMF heeft, te evalueren. In dit kader zijn er afspraken gemaakt om binnen enkele weken nader in contact te treden over het akkoord en hoe deze aan te passen naar de Surinaamse behoeften.

Het Surinaamse staatshoofd gaf aan dat er vanaf 2020 veel inspanning is geweest van de regering voor het vinden van een gezonde macro-economische balans voor Suriname. Er is binnen het herstelplan gewerkt aan verantwoorde fiscale en monetaire initiatieven met steeds als doel het sterker maken van de economie en het verbeteren van het welzijn van de samenleving.

Volgens het staatshoofd heeft de IMF hierin een grote rol gespeeld en de regering ondersteund in de inspanningen. “We zijn u dankbaar voor de ondersteuning en voor de flexibele houding”, aldus president Santokhi.

De president heeft met de managing director gesproken over wereldwijde problemen zoals klimaatsverandering, hoge export- en transportprijzen, en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Voor een klein land als Suriname dat zich al in een moeilijke financiële positie bevindt, kunnen de gerezen uitdagingen catastrofale gevolgen hebben. President Santokhi gaf aan dat de regering het Surinaamse volk welvaart heeft beloofd, maar dat de aanpak met deze veranderde realiteit aangepast moet worden. “De druk op onze mensen is enorm. Het is nodig om ook het IMF-programma aan te passen naar deze nieuwe realiteit”, stelt de regeringsleider.

Georgieva kon zich terugvinden in de standpunten van de president en gaf aan dat de wereld veranderd is en dat het IMF ook anders zal moeten omgaan met zaken. “Er zullen altijd obstakels zijn en wij zijn bereid manieren te vinden deze te overwinnen. Laat het IMF weten hoe wij hierin kunnen ondersteunen”, aldus het IMF-functionaris.

Verder is afgesproken frequent bij elkaar te komen daar deze reguliere ontmoetingen de aanpak en de gevolgen daarvan inzichtelijk maken.