Drietal berooft jonge vrouw op klaarlichte dag van ketting en tas

Deze drie mannen hebben op woensdag 14 september op het terrein van Poptjie Djarie aan de Zwartenhovenbrugstraat, een jonge vrouw beroofd van een tas inhoudende een grootgeldbedrag en een halsketting van geel metaal. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde had haar voertuig op het terrein van Poptjie Djarie geparkeerd voor het doen van boodschappen. Bij terugkeer stapte zij in haar auto en bracht de voorruiten omlaag. Bij die gelegenheid werd haar halsketting van geel metaal door een manspersoon weggerukt.

Toen zij achter deze manspersoon wilde gaan, zag zij dat een andere manspersoon via het andere portier haar handtas inhoudende een groot geldbedrag in SRD wegnam.

De benadeelde schreeuwde om hulp, waardoor de verdachten het hazenpad kozen, naar de richting van de Hogestraat. Ter hoogte van winkel Alginco stapte dit trio in een gereed staande voertuig dat vervolgens met een hoge snelheid wegreed.

Na intensief speurwerk van het RBTP, werd het vluchtvoertuig in beeld gebracht. De automobilist kon op dezelfde dag door het RBTP in de kraag worden gevat. Zijn twee kompanen werden op 15 september op verschillende locaties aangehouden en overgedragen aan de Recherche van Regio Paramaribo.

Het gaat om de 30-jarige verdachte Quincy T., Denzel P. Alias ‘Tromp’ (20) en de 23-jarige Randy D. De verdachte Quincy was eerder reeds ingesloten voor diefstal middels braak en was op 5 september in vrijheid gesteld. Hij wordt ook in verband gebracht met andere berovingen en inbraken.

De buit is nog niet achterhaald meldt de Surinaamse politie.