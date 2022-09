Dominicaanse man zwaargewond na schietpartij in woning

Bij een woning aan de Ahinsastraat te Charlesburg in Suriname, heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een schietpartij voorgedaan. Een vrouw is in belang van het onderzoek aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Het slachtoffer dat van Dominicaanse afkomst is, werd na in de woning te zijn beschoten enkele meters verder langs de weg aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de man naar hulp zocht.

De man bloedde hevig en was niet aanspreekbaar. Hij is met meerdere schotwonden per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

Na het schietincident vluchtte de andere partij in een voertuig. Na goed speurwerk kon de politie een vrouw die ter plaatse was met een baby, bij een adres aan de Kwattaweg aanhouden.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de aanleiding is geweest van de schietpartij. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.