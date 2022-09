Zuid-Korea waarschuwt landgenoten in Suriname na ophef over Netflix serie

De Zuid-Koreaanse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, die ook verantwoordelijk is voor het diplomatieke contact met Suriname, heeft onlangs een verklaring uitgebracht gericht aan hun landgenoten in Suriname. Dit vanwege alle ophef rondom de nieuwe Zuid-Koreaanse Netflix-serie Narco-Saints.

In Suriname is men niet te spreken over bepaalde zaken die aangehaald worden in de serie over een Koreaanse drugsdealer in Suriname. Zo is in het begin van de eerste aflevering al te zien dat beweerd wordt dat de helft van de Surinaamse bevolking betrokken zou zijn bij drugsactiviteiten.

Fictie of niet het gaat om het creëren van een negatieve perceptie, was de strekking van de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin.

Hij gaf maandag aan dat er mogelijk juridische stappen zullen volgen. Kort daarna kwam de verklaring van de Koreanen gericht aan hun landgenoten waarin wordt gesteld: “We veronderstellen dat Koreaanse burgers in Suriname enorm bezorgd zijn, nu de serie Narco-Saints wordt uitgezonden. Uw veiligheid is onze grootste zorg en daarom zal de ambassade er alles aan doen om uw veiligheid te garanderen.”

Zuid-Koreanen in Suriname moeten extra uitkijken. Mogelijk lopen ze gevaar door Surinamers die boos zijn over de nieuwe Zuid-Koreaanse Netflix-serie schrijft De Telegraaf hierover.