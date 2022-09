Trainer uit Canada belicht voordelen van kassenteelt aan LVV’ers

Voorlichters en trainers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en studenten van de agrarische sector zijn onderricht in de technische aspecten van greenhouses of te wel plantenkassen, in tropische landen. Alvin Murray, een afgevaardigde trainer van de World University Service of Canada (WUSC), zal in twee trainingsdagen, die donderdag begon op LVV, de training genaamd ‘Suggested Improvement for Protected Agriculture in Suriname’ verzorgen.

Deze training, welke geopend werd door de waarnemend LVV-directeur van Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, Anand Ramkisoensingh, belichtte de voordelen van de beschermde landbouw, in deze kassenteelt in ons klimaat. Waarnemend directeur Ramkisoensingh sprak bij de opening van de training zijn bezorgdheid uit over de sterk verminderde interesse van jongeren in de agrarische sector. Hij deelt de mening dat trainingen als deze, waarbij agrarische innovatie centraal staat, stimulerend kunnen werken bij jongeren. Hij ziet graag een voortzetting hiervan tegemoet.

De WUSC is een Canadese no-profit organisatie die zich beijverd om de wereld een betere plaats te maken voor jongeren. WUSC is in het Caribisch gebied geregistreerd als WUSC Caribbean. Deze organisatie heeft momenteel in uitvoering the Sustainable Agriculture in the Caribbean (SAC) project. Het is een vijfjarig project dat klimaatbestendige landbouw bevorderd voor een rechtvaardige economische groei. Hiermee willen zij de economische groei van vooral vrouwen en jongeren in de duurzame landbouwmarkten vergroten.

Het SAC-project wordt uitgevoerd in vijf landen te weten Suriname, Dominica, Guyana, Jamaica en Sint Lucia middels financiering van de regering van Canada via Global Affairs Canada. In Suriname is Steve Renfurm de Climate Smart Agriculture Officer van dit project met Varsha Boejharat als Field Facilitator.

De participanten kregen naast het theoretisch gedeelte een rondleiding met technische toelichting in de plantenkassen op het terrein van het ministerie van LVV.