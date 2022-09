Medewerker autohandelszaak in vrijheid gesteld

Het Hof van Justitie heeft vorige week een medewerker van een autohandelszaak in vrijheid gesteld. De medewerker S.C. werd op 21 augustus 2022 aangehouden in verband met een beroving bij het bedrijf aan de Ringweg Noord in Suriname.

Hij is op verzoek van zijn advocaat Derrick Veira op vrije voeten gesteld. Twee gewapende mannen hebben de autohandelszaak aangedaan op een bromfiets, waarbij zij donker getinte en integrale valhelmen op hadden.

Bij die gelegenheid hebben zij onder dwang een groot geldbedrag buitgemaakt. “De politie heeft ten onrechte mijn cliënt als verdachte bestempeld”, aldus Veira. Hij heeft geen enkele weet of (voor)kennis van het misdrijf en van de daders. Bovendien is het onderzoek tot nu toe bevlekt en niet objectief verlopen.

Het verzoek was eerder op basis van 54a bij de rechter commissaris ingediend om de verdachte vrij te krijgen, maar dit was afgewezen.

Bij het behandelen van het beroep gebaseerd op artikel 54c tegen die afwijzing, zijn er diverse belangrijke indicatoren aangehaald die in het voordeel van de verdachte vertaald zijn geworden. Het mishandeld zijn door de politie en het nalaten van het analyseren van camerabeelden en telefoongebruik en het feit dat ontlastend materiaal niet is meegenomen in het onderzoek, zijn bepalend geweest voor de invrijheidstelling van de verdachte.