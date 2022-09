Afghanen: liever niet naar Suriname vanwege hoge misdaadcijfers en slechte economie

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin heeft een bericht vandaag in The Wall Street Journal bevestigd, dat Amerikaanse functionarissen met Suriname in gesprek zijn om een groep Afghanen die op een Amerikaanse basis in Kosovo worden vastgehouden, naar Suriname te sturen.

Volgens de krant is er hierover een aftastend gesprek gevoerd met Suriname en zou ambassadeur Marten Schalkwijk bevestigd hebben dat Suriname aan het overwegen is om medewerking te verlenen. Er zal een team worden ingesteld om de verdere besprekingen te voeren, aldus de krant.

Het gaat om vluchtelingen die niet voldoen aan de eisen om in de VS te worden toegelaten. De krant sprak ook met de groep Afghanen die in Kosovo wordt vastgehouden maar die ziet het plan niet zitten. De Afghanen zeggen zich zorgen te maken over het plan om hen naar Suriname te sturen, vanwege de misdaadcijfers in het land en de slechte economische situatie.

President Santokhi heeft donderdag 15 september gesproken met de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika, Antony Blinken. Het is niet bekend of dit onderwerp ook tussen de twee is besproken.