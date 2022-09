Motorrijder zwaargewond na verkeersongeval in Nickerie

In Suriname is de bestuurder van een motorfiets vanmiddag zwaargewond afgevoerd na een verkeersongeval. Dit gebeurde rond het middaguur aan de Parmesarweg in het district Nickerie.

Vernomen wordt dat de man ter hoogte van de mandir de controle over het stuur zou hebben verloren. Hij is daarna tegen twee auto’s aangekomen.

De motorrijder liep daarbij een beenfractuur op. Medeweggebruikers en omstanders bekommerden zich om het slachtoffer. Hij is niet lang daarna met de ambulance afgevoerd naar het MMC.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.