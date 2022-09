Bewaker visbedrijf en kompanen stelen dure garnalen

De politie heeft een bewaker van een visbedrijf en zijn twee kompanen aangehouden, nadat ze zakken met garnalen met een hoge economische waarde bij het bedrijf hadden weggenomen. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om Regilio D. (28), Samuel D. (29) en de 31-jarige Rience P.

Dit drietal wordt ervan verdacht op dinsdag 6 en vrijdag 9 september een inbraak te hebben gepleegd bij een Visbedrijf aan de Stiviweg. De benadeelde heeft op beide dagen aangifte van deze inbraken tegen onbekenden gedaan bij de politie van voormeld bureau.

Na de aangifte stelde zowel de leiding van het bedrijf als de politie een onderzoek in. Op camerabeelden is de bewaker Regilio, die op beide dagen vrij van dienst was, positief herkend als te zijn de verdachte. Regilio die op het terrein van het visbedrijf woonachtig is, werd direct aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na flink aan de tand te zijn gevoeld, bekende Regilio het strafbare feit, samen met een arbeider die werkzaamheden verricht op de boten die aanmeren op het steiger, te hebben gepleegd. Op zijn aanwijzing werd de arbeider Samuel op zijn woonadres opgespoord en aangehouden.

Ook deze verdachte gaf toe samen met de bewaker de inbraak te hebben gepleegd en dat de buit aan derden verkocht is, door tussenkomst van een taxichauffeur. Deze taxichauffeur Rience werd vervolgens opgespoord en op zijn woonadres aangehouden. Zijn auto is in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten door de politie in verzekering gesteld. Aan de opsporing van de helers wordt gewerkt.