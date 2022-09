Oom en buurtbewoner aangehouden voor seksueel misbruik tienermeisjes

De Surinaamse politie heeft maandag twee mannen aangehouden, die ervan verdacht worden twee meisjes van respectievelijk 14 om 17 jaar oud seksueel te hebben misbruikt. Een van de mannen is een oom van de meisjes genaamd Paulus en de ander een buurbewoner genaamd Rishi G.

De meisjes zouden het weekend bij hun tante op Santo Dorp doorbrengen. Toen hun moeder haar zus belde en vroeg hoe het met haar kinderen ging, bleek de tante niet op de hoogte te zijn van het logeren.

De tante schakelde direct de politie in en bij een ingesteld onderzoek werden de meisjes enkele straten verder in de woning van Rishi G. aangetroffen. Daarbij is gebleken dat de jongeman beide meisjes seksueel heeft misbruikt.

Het verder onderzoek wees uit dat oom Paulus de tienermeisjes toestemming had gegeven, om het weekend bij Rishi door te brengen. Het blijkt dat deze oom Paulus de kinderen ook bijkans een jaar seksueel heeft misbruikt, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Santo Dorp heeft de twee mannen in de avond van maandag 12 september aangehouden ter zake seksueel misbruik. Zowel Paulus als Rishi zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken.