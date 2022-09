IDB benoemt Tariq Alli tot Caribbean General Manager en Jamaica Country Representative

Per 1 september 2022 is, Tariq Alli uit Trinidad en Tobago, door de Inter-American Development Bank (IDB) benoemd tot General Manager van het Caribbean Country Department en tevens IDB Country Representative voor Jamaica.

De heer Alli heeft meer dan 20 jaar ervaring in Corporate Finance waaronder op het gebied van debt capital markets, deal origination, syndication en structuring. Hij bekleedde eerder verschillende functies, waaronder assistent-vicepresident en vicepresident bij verschillende inheemse financiƫle instellingen in Trinidad en Tobago voordat hij in 2011 lid werd van de First Citizens Group.

Bij de First Citizens Group bekleedde hij de functies van hoofd van Kapitaalmarkten en Assistant General Manager – Corporate &Investment Banking Unit. Meest recent diende hij als General Manager – Corporate and Investment Banking Unit, waar hij de algehele verantwoordelijkheid had over de units: private sector, LATAM, de regering van Trinidad &Tobago en Debt Capital Markets Units.

De heer Alli heeft een bachelor in Accounting van de University van de West Indies en een Master’s diploma in Business Administration van de Edinburgh Business School van de Heriot-Watt University in Schotland.

Over de IDB

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank is toegewijd aan het verbeteren van levens. De IDB is opgericht in 1959 en een toonaangevende bron van lange termijn financiering voor economische, sociale en institutionele ontwikkeling in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De IDB voert ook baanbrekend onderzoek uit en biedt beleidsadvies, technische assistentie en training aan klanten uit de publieke en private sector in de hele regio.