50-plusser houdt vermist 14-jarig meisje twee dagen in huis

In Suriname is de 50-plusser D.S. dinsdag door de politie in Wanica aangehouden en na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld. De man zou een vermist 14-jarig meisje ruim twee dagen thuis bij zich hebben gehouden.

Het tienermeisje zou afgelopen zondag van huis zijn weggelopen naar een aangrenzend bos, dichtbij haar woning. Er werd een zoekactie door de ouders op touw gezet, echter zonder resultaat.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld die op haar beurt assistentie van de verschillende eenheden kreeg. Maandag werd wederom een zoekactie op touw gezet, waarbij het aangrenzend bos werd uitgekamd en ook dit keer zonder resultaat.

Dinsdag kreeg de politie informatie welke werd uitgewerkt, met als resultaat dat de minderjarige thuis bij de 50-plusser werd aangetroffen. Of er seksuele handelingen met de minderjarige zijn gepleegd moet het onderzoek nog uitwijzen.

De politie van Wanica heeft de zaak in onderzoek.