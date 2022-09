Vijf verdachten aangehouden na beschieten man te Nieuw Koffiekamp

De politie van het bureau Brownsweg heeft afgelopen zondag na het schietincident waarbij een man in zijn rug werd geraakt, vijf verdachten te Klaaskreek aangehouden. Het gaat in deze om de Silvano K. en Chefano A., beiden (20), de twee 17-jarigen S.A. en M.P. en Paphe N. (24), meldt het Korps Politie Suriname.

Dit vijftal wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het schietincident op zondag 11 september te Nieuw Koffiekamp, waarbij Jelson M. geraakt is aan zijn rug. Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachten vermoedelijk een oude vete hebben met het slachtoffer.

Volgens getuigen bevonden de mannen zich in een kamp en op een bepaald moment hoorde zij schoten af gaan. Hierna liepen de vijf verdachten het kamp uit en namen plaats in een auto waarmee zij de plek verlieten. Met assistentie van de politie van Klaaskreek kon het vijftal worden aangehouden.

Het slachtoffer werd in bewusteloze situatie voor medische hulp overgebracht naar de R.G.D.-poli van Nieuw Koffiekamp. Van daaruit is hij met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Jelson is ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten door de politie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.