Stroomtarieven ingaande 1 september verhoogd met 10%

In navolging van de gemaakte afspraken tussen de overheid en NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) omtrent de tweede trap van de tariefsaanpassing, zijn de elektriciteitstarieven per 1 september verhoogd met 10%. De eerste stroomrekening gebaseerd op deze aanpassing komt uit in de factuurmaand oktober en wordt berekend op basis van het verbruik van september/oktober.

Een overzicht van de nieuwe stroomtarieven die gelden voor de overige groepen, is te vinden via: www.nvebs.com/elektriciteit/stroomtarieven.

Klanten bij wie het maandelijks stroomverbruik 400 kilowattuur (kWh) of lager is, zijn nog steeds in de gelegenheid om tot en met 01 april 2023 een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor het overbruggingstarief, dat voordeliger uitkomt.

Registratie vindt uitsluitend digitaal plaats via de Energie Autoriteit Suriname (EAS) via: https://mijnaccount.nvebs.com/OBTForm/#/registratie. Degene die niet beschikken over internetfaciliteiten kunnen langslopen bij een van de EBS-filialen voor de registratie voor het overbruggingstarief.