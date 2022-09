Regering stelt vreemde valuta beschikbaar tot stabilisatie van de wisselkoers

De Surinaamse regering heeft besloten om vreemde valuta beschikbaar te stellen tot stabilisatie van de wisselkoers die de laatste weken behoorlijk aan het stijgen is. Op maandag 12 september 2022 zijn door het ministerie van Financiën en Planning afspraken gemaakt met de oliemaatschappijen en importeurs van medicamenten en noodzakelijke basisgoederen.

Minister Achaibersing van Financiën en Planning heeft aangegeven dat er voldoende dollars beschikbaar worden gesteld, minstens evenveel als begin vorig jaar toen er eveneens vreemde valuta werden vrijgemaakt voor deze importen. Die ‘retentie-regeling’ heeft toen goed gewerkt.

Toen de koers in juni 2021 marktconform gemaakt werd, werd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) afgesproken geen valuta-interventies meer te plegen. In plaats daarvan stelde het IMF de openmarkt operaties – de zogenaamde OMO’s – als voorwaarde; Inmiddels blijkt dat de OMO’s niet goed werken.

De regering heeft besloten om de succesvolle methode van begin 2021 weer in te stellen totdat zaken structureel in orde zijn. Deze maatregel geldt totdat de bij wet gestelde regels tot repatriatie en retentie van vreemde valuta uit exporten weer goed werkt. Dit beleid heeft in het verleden succes gehad.

Oliemaatschappijen zijn verheugd dat er een oplossing komt en juichen dat toe. De toewijzing heeft in het verleden gewerkt. Er is vertrouwen dat het leidt tot stabiliteit op de markt. Dit is belangrijk voor bedrijven en voor consumenten. De eerste bedragen zijn deze week al beschikbaar.

Een lokale staatsbank die beschikt over een solide correspondent bank in het buitenland, en de infrastructuur om het een en ander vlot uit te voeren werkt mee aan de uitvoering van de beschikbaarstelling. “Iedereen heeft er belang bij dat er rust is in de economie vooral op het gebied van koersen en prijzen. Alle partijen moeten meewerken aan een vlot verloop”, stelt de directie.