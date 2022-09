Reeds drie containers vuurwerk gearriveerd in Suriname

Drie 40 voet containers met vuurwerk zijn al gearriveerd in Suriname. De lading is inmiddels ook al geïnspecteerd door de brandweer. Zij gaat na of er geen verboden vuurwerksoorten het land zijn binnengekomen.

Tot en met 31 december mag er vuurwerk het land binnengehaald worden. De piekperiode voor het importeren van vuurwerk is meestal in november.

De verkoop aan consumenten en de afsteekperiode begint na de kerstdagen. De verkoop- en afschietperiode van dit jaar moet nog vastgesteld worden. Afgelopen jaar was die van 27 december tot en met 1 januari.