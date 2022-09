Vrouw zonder rijbewijs slaat samen met 1-jarig kindje over de kop

De bestuurster van dit voertuig is vanmorgen met de schrik vrijgekomen in Suriname, nadat het voertuig dat ze bestuurder op z’n kop terecht kwam. Haar 1-jarig kindje dat ook in de auto zat, is door zijn vader naar Spoedeisende hulp gebracht.

De vrouw die niet in het bezit is van een rijbewijs, reed over de Beekhuizenweg, komende vanuit de richting van de Martin Luther Kingweg en gaande richting Warakoeweg. Ter hoogte van pandnummer 275 ging het mis.

Ze verklaarde dat ze moest uitwijken voor een tegenligger die op haar weghelft terecht kwam. Hierdoor verloor ze de controle over het stuur en ging een aantal keren over de kop.

Ze weet niet precies hoeveel keren ze met haar auto over de kop is gegaan. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.