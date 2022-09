VIDEO: Premier Rutte kijkt uit naar verdere samenwerking met Suriname

In Paramaribo was er vandaag aan het eind van de middag een persontmoeting van president Chandrikapersad Santokhi en de Nederlandse minister-president Mark Rutte. De premier had even daarvoor ook een ontmoeting met president Santokhi.

Tijdens dit bilateraal onderhoud heeft de Surinaamse president geaccentueerd dat het bezoek van de Nederlandse premier ongetwijfeld een verdere impuls zal geven aan de dynamische relatie tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Surinaamse staatshoofd heeft van de diplomatieke gelegenheid gebruik gemaakt om ondersteuning te vragen van Nederland bij de heronderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het Europese land heeft namelijk zitting in de Executive Board van de financiële instelling.

Naar aanleiding van de nieuwe economische realiteit in de wereld en de effecten hiervan op de Surinaamse economie, wenst de regering te heronderhandelen met het IMF. De heronderhandelingen zullen moeten leiden tot een mogelijke bijstelling van het IMF-programma op cruciale punten.

President Santokhi ontvangt premier Rutte

“Met het IMF zijn er reeds gesprekken gaande op technisch niveau. Binnenkort zullen op regeringsniveau eveneens gesprekken worden gevoerd. Deze zullen moeten leiden tot een gebalanceerd en geactualiseerd programma dat ter goedkeuring zal worden overhandigd aan de Executive Board”, heeft president Santokhi medegedeeld aan de Nederlandse regeringsleider.

Klimaatverandering is ook op de agenda geweest tijdens het onderhoud tussen de regeringsleiders. President Santokhi heeft hierbij opgemerkt dat landen met laaggelegen kustgebieden zoals Suriname tot de meest kwetsbare landen behoren. “Indien het aankomt op klimaatverandering en de effecten daarvan, zijn landen met laaggelegen kustgebieden enorm kwetsbaar”.

President Santokhi geeft aan dat ondanks dit gegeven Suriname als een van de weinige CO2-negatieve landen ter wereld toegewijd blijft aan het behoud van zijn 93 procent bosbedekking, een brede scala aan ecosystemen en rijke biodiversiteit. De Surinaamse regeringsleider stelt dat het geen betoog behoeft dat voor deze inzet passende compensatiemiddelen en mechanismen moeten worden gecreëerd. Dit om een duurzame transitie in een groene economie, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.

”In dit kader spreek ik de hoop uit dat de wereld en uw regering onze inspanningen erkent en de nodige ondersteuning verleent”, aldus president Santokhi in gesprek met premier Rutte.

Tijdens de persontmoeting daarna gaf de Nederlandse premier aan dat hij uitkijkt naar verdere samenwerking met Suriname. Dit met oog voor het verleden, maar ook oog voor de toekomst zei Rutte. Hij noemde de relatie tussen de twee landen uitstekend.

De persontmoeting is hier terug te zien: