VIDEO: Nederlandse minister-president Rutte aangekomen in Suriname

De Nederlandse minister-president Mark Rutte is zojuist aangekomen in Suriname. Rutte vliegt met De PH-GOV, het vliegtuig voor de Nederlandse regering en het koningshuis.

Het is veertien jaar geleden dat een Nederlandse minister-president voor het laatst voet op Surinaamse bodem zette. De laatste minister-president die Suriname bezocht was Jan Peter Balkenende in 2008.

Het gaat om een tweedaags bezoek samen met minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Een groepje inheemsen was buiten de luchthaven aan het protesteren: