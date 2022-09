Lichaam van in rivier gevallen man onder brug aangetroffen

Vanmorgen is in Suriname het lichaam van een man onder een brug ter hoogte van een visverwerkingsbedrijf aangetroffen (foto).

Het zou gaan om een visser van Vietnamese afkomst, die in de nacht van zaterdag op zondag in het water was gevallen bij een aanmeer steiger te Livorno. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Zondagochtend werd er een zoekactie op touw gezet door de Surinaamse Maritieme politie, echter zonder het gewenste resultaat.

Maandagochtend werd het ontzielde lichaam van de man onder een brug bij een visverwerkingsbedrijf aangetroffen. De Maritieme politie werd wederom in stelling gebracht om het lichaam uit het water te halen.

De forensische opsporing werd ingeschakeld voor nader onderzoek. De politie van Livorno heeft de zaak in onderzoek.