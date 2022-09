‘Goud van Gouden Koets kwam uit goudmijn Suriname’

Uit onderzoek van het Amsterdam Museum, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, NICAS en het Naturalis Biodiversity Centre, blijkt dat het bladgoud waarmee de omstreden Gouden Koets is overdekt, waarschijnlijk komt uit een goudmijn in Suriname.

Dat meldt de NOS vanmorgen. Tijdens hun zoektocht besloten onderzoekers monsters van het bladgoud van de Gouden Koets te vergelijken met goud uit de voormalige kolonie Suriname en uit Zuid-Afrika, eveneens een land met goudmijnen waarmee Nederland historische banden had.

Na uitvoerige analyse bleek dat het goud van de Gouden Koets het meest overeenkomt met goud uit een goudmijn aan de Surinamerivier, in de regio Brokopondo.

Op de koets staan verschillende verwijzingen naar de toenmalige koloniën, waaronder het veelbesproken en omstreden paneel ‘Hulde der Koloniën’ uit 1898. Daarop is te zien hoe halfnaakte inwoners van ondermeer Suriname op nederige wijze cadeaus aanbieden aan de Hollandse maagd.

Begin dit jaar liet de Nederlandse koning Willem-Alexander weten dat het koningspaar voorlopig niet in de omstreden Gouden Koets stapt. Het koninklijke rijtuig zal pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is, aldus de koning.

Dat de onthulling komt op het moment dat premier Rutte aan een werkbezoek aan Suriname brengt. Hij is inmiddels in het land aangekomen.

