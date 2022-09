Santokhi vertrouwt erop dat omhooggeschoten wisselkoers zich herstelt

President Chandrikapersad Santokhi vertrouwt erop dat de omhooggeschoten wisselkoers zich herstelt. Hij doet een dringend beroep op de samenleving niet bij te dragen aan de koersverhoging, maar juist alles te doen om die koers terug te laten draaien naar een niveau dat de markt daadwerkelijk vraagt op basis van zuivere vraag en aanbod en geen gespeculeerde vraag en aanbod.

Het staatshoofd zegt dat er maatregelen zijn getroffen om de schaarste aan girale dollars weg te werken. “Sinds de inbeslagname van het geldtransport van 19,5 miljoen euro, wat nog in behandeling ligt bij de rechter in Nederland, hebben Surinaamse financiële instituten voor langere tijd geen geldtransporten uitgevoerd naar het buitenland. Hierdoor is er een tekort aan girale middelen bij de handelsbanken om in de marktbehoefte te voorzien”.

Volgens Santokhi moeten deze geldtransporten weer normaal plaatsvinden om het tekort aan girale middelen weg te werken. Door dit tekort ontstaat er een enorme druk op de wisselkoers. Het staatshoofd zegt dat er wel veel contant geld aanwezig is in het land, maar dat kan niet worden omgezet in giraal geld, terwijl heel wat importeurs juist opzoek zijn naar girale middelen om overmakingen te doen naar het buitenland.

De regeringsleider zegt dat er in de regeringsraad van woensdag 7 september het besluit is genomen om de geldtransporten weer opgang te brengen, zodat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) weer kan interveniëren op de valutamarkt om de koers te stabiliseren. Hierover wordt er onderhandeld met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Naast interventie, is er een retentieregeling ingesteld, die inhoudt dat alle exportbedrijven die vreemd geld binnenbrengen, 35% daarvan ter beschikking moeten stellen aan de banken. Zo krijgen de banken meer girale dollars binnen om de markt te voorzien.

Volgens de president moeten de gelden van de retentie en interventies gaan naar sectoren, die het hard nodig hebben om te kunnen importeren. Prioriteit wordt gegeven aan importen die zullen bijdragen dat de samenleving over voldoende voedsel en medicijnen kan beschikken en de oliemaatschappijen die brandstof moeten garanderen.