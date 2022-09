Vluchtende verdachten op brom kort na aanrijding aangehouden

De twee mannen op een bromfiets die afgelopen woensdag een vrouw beroofde en daarna door haar werden achtervolgd en werden aangereden, zijn de 27-jarige Jermain M. en de 28-jarige John A. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft de twee in de avond van woensdag 7 september aangehouden. Het duo dat gezeten was op een bromfiets had eerder op die avond aan de Costerstraat een jonge vrouw beroofd van haar tas inhoudende een geldbedrag in Euro.

De benadeelde was uit haar auto gestapt om haar poort open te doen. Bij die gelegenheid rukte een manspersoon haar tas weg en nam plaats op een gereedstaande bromfiets die in volle vaart wegreed. De vrouw die geen letsels heeft opgelopen ging met haar auto de verdachten achterna en reed de vluchtende rovers aan.

John en Jermain vielen op het wegdek, maar desondanks kozen zij het hazenpad en lieten de bromfiets achter. De bromfiets is hangende het onderzoek in beslag genomen. De politie van het ressort Centrum werd via een algemene oproep van het Command Center in kennis gesteld van deze beroving.

Het RBTP die in de directe omgeving vertoefde, speelde in op deze melding en aan de hand van beschrijvingen van de verdachten, werden zij kort daarna in het aangrenzend bos tussen de Prins Hendrikstraat en de Costerstraat aangehouden.

Beide verdachten hebben verwondingen opgelopen en werden door het RBTP overgebracht naar het politiebureau aan de Keizerstraat. Van daaruit werden zij met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling werden zij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De bromfiets is hangende het onderzoek in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn John en Jermain door de politie in verzekering gesteld.