Opmerkelijke bewering Brunswijk: ‘Alleen blakamangs van RvC EBS mogen land niet uit’

De vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk heeft weer van zich laten horen. In een gesprek met TBN prime-alert ging hij in op een reisverbod dat zou zijn opgelegd aan RvC leden van EBS en deed een opmerkelijke uitspraak. Brunswijk stelde dat volgens hem alleen blakamangs het land niet uit mogen.

“Maar al die andere Hindoestaanse mensen, die ook in de raad zitten, hebben geen verbod”, zegt de ABOP voorzitter. Hij vindt dat de objectiviteit ver te zoeken is.

Het reisverbod volgt nadat in een uitgelekt rapport naar buiten was gekomen dat Ronnie’s broer Leo Brunswijk in verband werd gebracht met fraude bij de EBS.

In een zogeheten fraude rapport is te lezen hoe een onderzoek zich gericht heeft op vermeende fraude binnen de NV Energiebedrijven Suriname, onder leiding van Leo Brunswijk. Volgens het rapport zou Brunswijk door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO, handelingen hebben gepleegd die tot ernstige financiƫle benadeling van de EBS hebben geleid.

Vanwege de vermeende onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan bij de EBS en de SLM heeft het Openbaar Ministerie (OM) teams samengesteld om hiernaar strafrechtelijk onderzoek te doen.

Volgens Ronnie Brunswijk krijgt zijn broer Leo een verbod ‘omdat hij van de ABOP is‘. Hij vindt dat de PG selectieve besluiten neemt. “Als Leo wat heeft gedaan moet hij opgesloten worden maar als hij niets heeft gedaan dan moet je die man niet terroriseren” zegt de vp.

Bekijk hier de beelden: