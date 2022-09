Guyana noteert in vijf maanden toeristen toename van 103%

Guyana heeft een toeristen toename van 103% genoteerd tussen januari en mei van dit jaar. Het aantal bezoekersaankomsten is in de afgelopen vijf maanden aanzienlijk gestegen tot 105.905, vergeleken met de 48.626 in dezelfde periode vorig jaar.

Het westelijk buurland van Suriname is dit jaar gastheer van de finale van de Caribbean Premier League (CPL). Er wordt verwacht dat er later deze maand nog eens 158.223 personen het land zullen binnenkomen. De uitzonderlijke prestatie komt op een moment dat de toeristische sector voor enorme uitdagingen blijft staan ​​als gevolg van de opeenvolgende golven van de COVID-19-pandemie.

Desondanks blijft de PPP/C-regering vastberaden om de sector uit te rusten met het nodige kapitaal om de menselijke hulpbronnen te ontwikkelen om aan de eisen van de snelgroeiende economie te voldoen. Het voortdurende ingrijpen van de regering heeft Guyana zichtbaar in de gelederen van de ontwikkelde landen geduwd, met een levensstandaard en levenskwaliteit waar de Guyanezen al generaties lang van dromen.

De beschikbaarheid van lokale kamers en conferentiefaciliteiten kregen een boost met de opening van de Pegasus Luxury Suites en Corporate Center van $ 100 miljoen in juli van dit jaar. De 12 verdiepingen tellende glazen toren biedt naast het zeven verdiepingen tellende kantorencomplex nog eens 100 kamers aan de huidige voorraad.

Daarnaast zal de toeristische sector profiteren van de vestiging van twee luxehotels, een 150 kamers tellend Marriott Courtyard in Timehri, waar de bouwwerkzaamheden zijn begonnen en de Pasha Global in Liliendaal, die ongeveer 200 kamers zal omvatten.

Minister van Toerisme, Industrie en Handel, Oneidge Walrond, zei dat de hoteluitbreiding ongetwijfeld kwaliteitsaccommodatie zal bieden voor de toestroom van buitenlanders die in het land investeren.

Minister Walrond benadrukte dat de investering ook in lijn is met het mandaat van de PPP/C-regering om 50.000 banen voor Guyanezen te creëren. “Onze enorme vooruitgang op dit front maakt het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze Guyanese burgers bekwaam gekwalificeerd zijn voor de dreigende banen en functies in alle lagen van de industrie, inclusief het senior management”, verklaarde de bewindsman.

Ondertussen heeft de samenwerking tussen verschillende touroperators, de particuliere sector en gemeenschappen in heel Guyana ook bijgedragen aan de uitbreiding van de reiservaringen in het land.

In de eerste helft van 2022 werden zo een 808 personen ook getraind in zakelijke en sociale-mediamarketing, eerste hulp en reanimatie, en hygiëne en ontsmetting, met als doel de levering van hoogwaardige toeristische ervaringen aan bezoekers te verbeteren. Nog eens 6.000 personen zullen worden opgeleid via een gezamenlijk toerisme-initiatief tussen Guyana en Barbados.

Nu Guyana snel een van de meest gewilde bestemmingen voor plezier in het Caribisch gebied wordt, kondigde president Irfaan Ali onlangs ook aan dat bezoekers die Guyana binnenkomen, tot 60 dagen een motorvoertuig kunnen besturen met het rijbewijs van hun land.

Volgens de regering zijn personen die het land binnenkomen, verzekerd van hoogwaardige goederen en diensten, aangezien het Guyana National Bureau of Standards (GNBS) het mandaat heeft om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven aan de norm voldoet. Ongeveer $ 312,8 miljoen van de begrote $ 732,1 miljoen werd besteed aan de toeristische sector voor de eerste helft van 2022.