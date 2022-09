Auto ingebroken bij begraafplaats Dr. Sophie Redmondstraat

Een crimineel heeft ingebroken in een auto die geparkeerd stond bij Marius Rust aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname. Uit het voertuig heeft de man 600 SRD, 1600 US-dollar en 130 euro van twee vrouwen gestolen.

De slachtoffers hadden het voertuig langs de weg geparkeerd en gingen naar de begraafplaats. Toen zij na enige tijd weer naar de auto liepen, ontdekten zij dat er was ingebroken in de wagen. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een getuige verklaarde gezien te hebben dat een manspersoon uit een personenwagen met donker getinte ruiten is gestapt en in de auto van de vrouwen heeft ingebroken. Na de daad stapte hij weer in het voertuig en reed weg. De getuige kon niet zien als er meerdere personen in de vluchtauto waren. Hij schreef het kentekennummer van de wagen op en gaf het door aan de politie.

De sterke arm werkte de informatie uit en trof de vluchtauto bij een carwash aan. De wagen die op naam van R.K. staat is in beslag genomen. R.K werd in een voertuig met J.B. aan de Johannes Mungrastraat gesignaleerd. Beide mannen werden aangehouden en overgbracht naar het bureau.

J.B verklaarde dat hij slechts een taxirit heeft gereden voor R.K. Naar zijn zeggen heeft geen zaak met R.K. Hij is na verhoor heengezonden. R.K. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.