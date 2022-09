VIDEO: Onderschept drugsvliegtuig onbruikbaar gemaakt

Dit vliegtuigje dat dinsdag in beslag werd genomen bij de onderschepping van meer dan 1.000 kilogram cocaïne in het Tibitigebied, is onbruikbaar gemaakt door de autoriteiten.

Een dag na de grote drugsvangst gedaan door een gemengde eenheid bestaande uit leden van Het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, Het Justitieel Interventie Team (JIT) en de Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), werd getracht om het vliegtuig naar Paramaribo te vliegen. Dit lukte echter niet, waarna werd besloten om het ter plaatse onbruikbaar te maken.

Tijdens de operatie werden naast de drugs ook een machine geweer en twee boten in beslag genomen. Ook werden twee verdachten, die Colombianen bleken te zijn, aangehouden. De drugs, verdachten en het wapen werden overgebracht naar Paramaribo in belang van het verdere onderzoek.

Een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie bezocht de plaats delict (filmpje onder) om zich persoonlijk te oriënteren. Aan de verdachten werden beperkingen opgelegd voor onbepaalde tijd. De Narcotica Brigade onderzoekt deze zaak verder met ondersteuning van de overige diensten, meldt de politie.

Een video van de plek waar het vliegtuigje werd aangetroffen: