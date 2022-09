Verdachten beroving Nickeriaanse geldwisselaar aangehouden

Drie mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor de beroving van de 44-jarige geldwisselaar D.H. op 3 september in een supermarkt in het district Nickerie, zijn door de Surinaamse politie aangehouden.

Twee hunner renden gewapend met een vuistvuurwapen en integrale valhelm de supermarkt binnen en beroofden de geldwisselaar van zijn tas inhoudende een groot geldbedrag in SRD en vreemde valuta.

Na hun daad sloegen zij het slachtoffer met de achterkant van het vuistvuurwapen op zijn hoofd, waarna zij de plek op een bromfiets verlieten. Het slachtoffer deed het politiebureau van Nieuw Nickerie aan en deed ter zake aangifte en moest medisch worden behandeld.

Het onderzoek in deze zaak werd direct overgedragen aan de Recherche van Regio West. Na uitgewerkte informatie werd dezelfde dag in een huurwoning aan de St. Jozefstraat de 36-jarige Antwan K. en de 25-jarige Pafiël R. door leden van het Regio Bijstand Team West (RBTW) in samenwerking met de politie van Nieuw Nickerie aangehouden.

Bij hun aanhouding is er een deel van het groot geldbedrag in SRD op de verdachte Pafiël terug gevonden meldt KPS. De derde verdachte, de 36-jarige Raveen S. is op dinsdag 6 september in een bordeel te Nickerie door het RBTW in de kraag gevat. Op hem troffen de wetsdienaren ook een groot geldbedrag in SRD aan.

De aangetroffen geldbedragen zijn door de politie in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten hangende het onderzoek in verzekering gesteld.