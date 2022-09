Brandweer moet bestuurder bevrijden na crash tegen boom

Een Noah busje is donderdagavond kort voor middernacht gecrasht tegen een boom aan de Keizerstraat. Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats ter hoogte van schoenen- en tassenwinkel Janelle’s.

De bestuurder raakte door de botsing bekneld in het voertuig en moest door manschappen van het Korps Brandweer Suriname bevrijd worden.

De man was zwaargewond en is samen met een mede-inzittende per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.

Woensdagavond was er nauwelijks 100 meter van de plaats een zware aanrijding tussen drie voertuigen. In totaal raakten daarbij negen personen gewond.