Beginnende brand in slaapkamer snel geblust

Aan de Madamweg in Suriname, was er vandaag sprake van een beginnende brand. In de woning waren een vader en twee kinderen van 4 en 5 jaar aanwezig. De moeder was aan het werk.

De vader was een dutje aan het doen toen hij wakker werd gemaakt door de kinderen. Een gordijn en een matras in een slaapkamer hadden vlam gevat.

Het lukte de vader om het vuur te blussen. Hij liep daarbij enkele brandwonden op aan zijn hand. De Surinaamse brandweer was in de tussentijd gealarmeerd, maar hoefde niet in actie te komen toen zij was gearriveerd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De woning is aangesloten op het elektriciteitsnet maar niet verzekerd.