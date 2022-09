Aanhouding levenspartner Hakrinbank medewerkster verlengd

De aanhouding van Carlos V., de levenspartner van de bankmedewerkster Sharon Z., die op verdenking van frauduleuze handelingen in de miljoenen fraudezaak van de Hakrinbank in Suriname was aangehouden, is dinsdag met 30 dagen verlengd. Dit bevestigt advocaat Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net. Ze zegt dat het contactverbod van Carlos is opgeheven, terwijl van Sharon is verlengd.

In deze zaak zijn eerder Sharon en haar vriend Reynaldo J. gearresteerd. In het belang van het onderzoek werden hun voertuigen, twee Toyota Hilux Rocco’s in beslag genomen, omdat het vermoeden bestaat dat deze pick-ups met het geld verkregen uit fraude zijn aangeschaft. Ook het contactverbod van Reynaldo is intussen opgeheven.

De bank employee had zich na de ontdekking van de vermeende fraude ziek gemeld aan het werk. Bij intern onderzoek van de bedoelde bank bleek dat zij gelden naar verschillende personen had overgemaakt. Ook naar haar vriend. Het is momenteel niet exact bekend hoeveel geld van de bank in totaal is verdwenen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle drie verdachten te weten de bankmedewerkster, haar echtgenoot en haar vriend in verzekering gesteld.