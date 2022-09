Vier verdachten aangehouden wegens mishandeling en ontvoering 60-jarige

De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie heeft afgelopen zaterdag de vier verdachten Sharmila P. (38), Cindy R. (39), Shiva G. (31) en de 36-jarige Wireshkoemar M. op verschillende adressen te Commewijne opgespoord en aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Dit viertal wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de ontvoering van de 60-jarige Radjen S. alias ‘LUX’ op donderdag 1 september. Het slachtoffer dat tegen zijn wil was meegenomen, werd mishandeld aan de Amarillesweg ter hoogte van de aanmeerstijger te Meerzorg in het district Commewijne.

Een ooggetuige die dit alles waarnam deed aangifte bij de politie en verklaarde daarbij dat zij op die bewuste dag naar de aanmeerstijger te Meerzorg was geweest om haar boot te controleren. Bij die gelegenheid zag zij Radjen die tevens wachter is van de boten, in een boot zitten. Zij hield een kort gesprekje met hem en liep vervolgens naar de achterkant van haar boot.

Op een bepaald moment hoorde zij de wachter luidkeels schreeuwen en nam waar dat de wachter door twee manspersonen mishandeld werd met een stuk brandhout. Verder zag de aangeefster een vrouwspersoon die Radjen uitschold. De twee mannen hielden de wachter vervolgens aan zijn voeten en handen vast, waarna zij het slachtoffer in de auto plaatste en met hem wegreden. Het onderzoek in deze zaak werd toen overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Het slachtoffer werd op 3 september op aanwijzing van de vier verdachten in de omgeving van Peperpot, waar hij werd vastgehouden, aangetroffen. Radjen werd direct afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij vanwege de opgelopen verwondingen ter verpleging is opgenomen.

Twee van de verdachten hebben toegegeven het strafbare feit te hebben gepleegd, terwijl de twee anderen ontkennen. Het motief tot het plegen van deze daad is vermoedelijk dat Radjen een geldbedrag van één van de verdachten heeft weggenomen.

Het viertal werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.