De eerste nationale karatebond (SKA) bestaat 40 jaar

[INGEZONDEN] – Op 7 mei 1972 introduceerde Cecil Tirion de karatesport in Suriname. In Nederland had hij (samen met Hedwig Lobman) bij de beroemde Loek Hollander en Jon Bluming zijn eerste dan examen met goed gevolg afgelegd. Op 7 mei 1972 startte hij met de eerste karateschool in Suriname.

In de maand mei 2022 werd de herdenking van vijftig jaar karate in ons land groots gevierd. Een hoogtepunt was een prachtige receptie(met een internationaal tintje) in het restaurant Chimin. Voor nadere informatie over de geschiedenis van de karatesport in Suriname verwijzen wij u naar het uitgegeven boek “De geschiedenis van de karatesport in ons land”(beknopte versie).

De voorbereidingen voor de oprichting van de eerste nationale karatebond in ons land begon halverwege de zeventiger jaren van de vorige eeuw. De karate-instructeurs van toen te weten Harold La Rose, Paul del Prado en Cecil Tirion kwamen op voorstel van de laatstgenoemde persoon bijeen in het gebouw van het Inspectiekantoor van het Ministerie van Onderwijs aan de Zwartenhovenbrugstraat 97. Er zijn verschillende besprekingen gehouden en allerlei voorstellen naar voren gebracht. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid.

Aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw deed Cecil Tirion wederom een poging om een nationale bond op te richten. Hij had nuttige informatie verkregen van zijn beroemde karateorganisator in Nederland te weten Shihan Loek Hollander. In overleg met een medewerker van het Ministerie van Justitie werden de eerste statuten samengesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering. De goedkeuring vond plaats op 13 april 1982 in hetzelfde gebouw van het Inspektiekantoor zoals eerder genoemd.Vervolgens werden bij Staatsbesluit van 16 juli 1982 no.6297 deze statuten door de Surinaamse overheid goedgekeurd en gepubliceerd in het A.B. van dinsdag 7 september 1982 no.72 .

De karatebond kreeg de naam van Surinaamse Karate Associatie. De eerste voorzitter was Sensei Cecil Tirion. Afschriften van de officiele statuten werden verzonden naar het Surinaams Olympisch Comite en de wereldkaratebond (toen WUKO). Op basis van deze Statuten , het aangevraagde lidmaatschap van de WUKO en de afspraken die de toenmalige SKA voorzitter met het WUKO bestuur maakte werd het Full membership toegekend aan Suriname.John Evans de toenmalige president van de PUKO heeft de aanvraag van Suriname stevig ondersteund. Dat vond tijdens de General Assembly van de zesde karatewereldkampioenschappen WUKO plaats te Taipeh in november 1982.

Hoe het de Surinaamse Karate Associatie verder verging kan men terugvinden in het in mei 2022 verschenen boek over de Geschiedenis van de karatesport in Suriname (contact tel. 430504 of 8532237).

Wij wensen bij de herdenking van 40 jaar SKA alle karateka’s, ook oud-karateka’s, bestuursleden, vrienden en fans een sportieve en bezinningsvolle viering toe. Hierbij moeten wij ook betrekken alle personen die ons op een of andere wijze hebben geassisteerd bij de realisatie van deze veertig jaren beoefening van de karatesport (in SKA verband) in Suriname. Ook diegenen die ons voor zijn gegaan mogen we niet vergeten! OESH!!

De oprichter en eerste voorzitter van de Surinaamse Karate Associatie

Cecil Tirion