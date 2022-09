Cipier die vrouw van neef misbruikt zou hebben blijft vast

De man en vrouw die afgelopen weekend aangifte deden tegen de 47-jarige penitentiair ambtenaar (pa), vanwege vermeend misbruik van de vrouw, hebben de zaak weer ingetrokken. Desondanks is de verdachte Karel G., die een neef is van de aangever, na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek opgesloten. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat het echtpaar op bezoek was bij de verdachte, waarbij er werd gegeten en gedronken. Op een gegeven moment bracht de vrouw haar bord naar de keuken. Karel ging haar achterna, maar haar echtgenoot liep kort daarna ook naar de keuken.

Bij die gelegenheid merkte hij tot zijn verbazing op dat zijn neef Karel vermoedelijk bezig was seksuele handelingen te plegen bij zijn vrouw. Toen de verdachte doorhad dat hij was betrapt, liep hij uit veiligheidsoverwegingen naar zijn slaapkamer en deed die op slot.

Toen hij na enige tijd naar buitenkwam, ontstond er een woordenwisseling tussen de twee mannen die uitmondde in een worsteling. Daarbij zag Karel kans zijn neef, die ook wapendrager is, te ontwapenen. Na het wapen te hebben geledigd gaf hij het terug aan zijn neef.

Hierna deed het koppel aangifte bij de politie van Domburg, die het onderzoek vervolgens heeft overgedragen aan de Recherche van Regio Midden. Na uitgewerkte informatie werd de verdachte diezelfde dag aangehouden.

Ondanks het koppel het politiebureau wederom aandeed om de zaak in te trekken is Karel na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek opgesloten, meldt de politie. Zijn dienstwapen en een illegaal jachtweer dat de wetsdienaren in zijn woning hebben aantroffen, zijn in beslag genomen.