Bromfietser dood nadat automobilist geen voorrang verleende; rijbewijs ingevorderd

De 64-jarige bromfietser Kamaldad Jhando is zondag 4 september overleden, nadat hij een dag eerder was aangereden door een automobilist. Deze had verzuimd voorrang te verlenen aan de bromfietser. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd meldt het Korps Politie Suriname.

Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat de bromfietser over de Paulus Potterstraat reed en ging in de richting van de Rembrandstraat. De autobestuurder reed over de Rembrandstraat, komende vanuit de Johannes Vermeerstraat, gaande naar die van de Paulus Potterstaat.

Op voormelde kruising heeft de autobestuurder verzuimd voorrang te verlenen aan de bromfietser met als gevolg de aanrijding meldt de Surinaamse politie.

Na de melding van de aanrijding deden de wetsdienaren van het politiebureau Geyersvlijt de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst werd het slachtoffer met zware verwondingen op het wegdek aangetroffen. Per ontboden ambulance werd de bromfietser afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Hij werd ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen en liet op 4 september in de ziekeninrichting het leven. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Kamaldad afgestaan aan de nabestaanden. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo.

Het rijbewijs van de autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde is hangende het onderzoek ingevorderd.