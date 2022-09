Arbeider vermist in dorp Gunsi

Een arbeider wordt momenteel vermist in het dorp Gunsi, gelegen aan de boven Suriname rivier.

Vernomen wordt dat enkele arbeiders van een telecom provider naar het gebied waren voor werkzaamheden. Het slachtoffer was in de rivier gaan baden maar is daarna niet meer niet meer teruggekomen. Het vermoeden bestaat dat hij in de diepte is verdwenen.

De Surinaamse politie is reeds op de hoogte gesteld, maar vanwege de lage waterstand kunnen de boten de rivier niet opvaren. Zo gauw dat mogelijk is, zal de politie naar het dorp gaan voor onderzoek.