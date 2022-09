Volksgezondheid en AZP dienen kortgeding in tegen Bond AZP

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid heeft samen met de directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heden een kortgeding ingesteld tegen de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Landsbedrijf AZP.

Dit in verband met de aangekondigde werkneerlegging bij het AZP. Er is opheffing c.q. opschorting van de werkneerlegging opgeëist via de kortgedingrechter.

De bond is vanmorgen in staking gegaan.

Partijen zijn opgeroepen voor behandeling van deze rechtszaak op woensdag 7 september 2022 om 9 uur in de ochtend, meldt de Communicatie Dienst Suriname.