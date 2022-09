Vermiste man (64) dood in kreek aangetroffen

De politie in Suriname kreeg maandag de melding binnen, dat er in de Parakreek een lichaam zou zijn aangetroffen. Het gaat om een gedeelte van de kreek, welk grenst aan een perceel van Vredenburg serie A.

De eigenaar van het perceel nam een onaangename geur waar, hetgeen aanleiding voor hem was om op onderzoek uit te gaan. In de kreek ontdekte hij een lijk van een man, dat in verre staat van ontbinding verkeerde.

Na de ontdekking werd de politie gewaarschuwd die ter plaatse ging voor onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het gaat om het lichaam van de vermiste Krishnapersaud Bhondoe (64). De familie heeft het lichaam op basis van de kleding geïdentificeerd.

De man werd sinds zondag 28 augustus vermist. Het ontzielde lichaam is gistermiddag aangespoeld en opgevist. Op het lijk zijn er geen tekenen van misdrijf waargenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot naar het mortuarium vervoerd.