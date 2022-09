Bestuurder VW Golf bezwijkt in ziekenhuis aan verwondingen

De 32-jarige G.d.R., bestuurder van de Volkswagen Golf (foto) die op 31 augustus met een lijnbus aan de Jacques Gompertstraat in botsing kwam, is maandag in het ziekenhuis overleden aan de opgelopen verwondingen.

Het slachtoffer raakte bekneld en moest door manschappen van de Surinaamse brandweer bevrijd worden. De jongeman was zwaargewond en niet aanspreekbaar. Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Waterkant verneemt dat de personenwagen plotseling op de rijhelft van de lijnbus terechtkwam, met de aanrijding als gevolg.

Het Korps Politie Suriname heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht. Zodra er meer bekend is wordt het artikel bijgewerkt.

Bekijk hieronder een video van de situatie ter plaatse.