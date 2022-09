Automobilist rijdt supermarkt binnen in Nickerie

De bestuurder van deze auto is maandagavond een supermarkt in Suriname binnen gereden en heeft daarbij een flinke ravage veroorzaakt. Het gaat om een ongeval bij supermarkt Chenta’s aan de Maunardstraat in het district Nickerie.

Kort voor sluiting rond 21.30u, kwam een automobilist aangereden en wilde zijn voertuig voor de winkel stoppen om te parkeren. De man verklaarde dat hij daarbij per ongeluk het gaspedaal hard intrapte, in plaats van de rem.

De auto reed door de ingang van de winkel, om midden in het pand te eindigen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond, maar de schade is enorm.

De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.