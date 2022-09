Auto belandt op de kop na uitwijkmanoeuvre voor roekeloze tegenligger

Een personenauto is wederom compleet op z’n kop beland op de Indira Gandhiweg in Suriname. Twee personen raakten gewond en zijn met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Naar zeggen van de bestuurder is het uitwijken voor een roekeloze tegenligger de oorzaak van het ongeluk.

De wagen reed over Indira Gandhiweg richting Lelydorp. Volgens de bestuurder reed een tegenligger roekeloos en kwam het voertuig ter hoogte van het politiebureau Nieuwe Grond op zijn rijhelft terecht.

De automobilist zegt dat hij uitweek om een botsing te voorkomen, maar zijn wagen ramde ongelukkigerwijs een ijzeren paal van een oude bushalte (foto onderaan). De wagen sloeg daardoor over de kop.

Agenten van het station renden naar buiten om de slachtoffers hulp te bieden. De wagen is zwaarbeschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.